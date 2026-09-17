ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У КМДА категорично проти відкриття "червоної" лінії метро в тривогу

16:55 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У КМДА категорично проти відкриття "червоної" лінії метро в тривогу Фото: КМДА проти запуску "червоної" гілки в тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Червону" гілку київського метро не відкриватимуть під час повітряних тривог навіть за жовтого рівня загрози через небезпеку для пасажирів на відкритій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для Bihus.Info заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Ризики для пасажирів на "червоній" лінії

За словами Пантелеєва, на "червоній" гілці потяги рухаються відкритою ділянкою протягом кількох станцій. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між ними, пасажири опиняться у пастці через контактне обладнання під високою напругою.

"Евакуювати пасажирів звідти дуже важко, а така ситуація може бути, це не якісь виключення, вона може траплятися кожного дня", - підкреслив заступник голови КМДА.

Чому працює "зелена" гілка

На відміну від "червоної", відкрита ділянка між станціями на "зеленій" лінії значно коротша. Поїзд встигає її проїхати та не зупиняється просто неба.

З 10 вересня "зелена" гілка працює під час жовтого рівня загрози ("Дронова небезпека"). Якщо ж рівень загрози підвищується до червоного, поїзди проїжджають відкриту ділянку без зупинок і продовжують рух під землею.

"Оця ділянка на "зеленій" гілці невеличка, тому потяг її проїжджає і не зупиняється", - розповів Пантелеєв.

Альтернативний транспорт

Для сполучення між правим та лівим берегами Києва під час тривог запустили додаткові автобусні та тролейбусні маршрути.

Міська влада моніторить пасажиропотік і за потреби готова збільшувати кількість рухомого складу.

У КМДА зазначають, що ситуація з переїздом між берегами Дніпра поступово стабілізувалася після перших днів роботи за новими правилами.

Нові правила безпеки у Київі

Нагадаємо, з 10 вересня у столиці набули чинності нові правила дій під час повітряних тривог. Зокрема, змінили порядок руху міського транспорту та роботу торгово-розважальних центрів.

Крім того, у Києві скоротили тривалість комендантської години. У зв'язку з цим громадський транспорт у столиці почав працювати за подовженим графіком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Обстріл Києва Метро Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів Ракетна атака
Новини
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла