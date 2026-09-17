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В КГГА категорически против открытия "красной" линии метро в тревогу

16:55 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В КГГА категорически против открытия "красной" линии метро в тревогу Фото: КГГА против запуска "красной" ветки в тревогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
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"Красную" ветку киевского метро не будут открывать во время воздушных тревог даже при желтом уровне угрозы из-за опасности для пассажиров на открытом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для Bihus.Info замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Риски для пассажиров на "красной" линии

По словам Пантелеева, на "красной" ветке поезда движутся по открытому участку в течение нескольких станций. Если во время тревоги поезд остановится между ними, пассажиры окажутся в ловушке через контактное оборудование под высоким напряжением.

"Эвакуировать пассажиров оттуда очень тяжело, а такая ситуация может быть, это не какие-то исключения, она может случаться каждый день", - подчеркнул замглавы КГГА.

Почему работает "зеленая" ветка

В отличие от "красной", открытый участок между станциями на "зеленой" линии значительно короче. Поезд успевает ее проехать и не останавливается под открытым небом.

С 10 сентября "зеленая" ветка работает во время желтого уровня угрозы ("Дроновая опасность"). Если уровень угрозы повышается до красного, поезда проезжают открытый участок без остановок и продолжают движение под землей.

"Этот участок на "зеленой" ветке небольшой, поэтому поезд его проезжает и не останавливается", - рассказал Пантелеев.

Альтернативный транспорт

Для сообщения между правым и левым берегами Киева во время тревог были запущены дополнительные автобусные и троллейбусные маршруты.

Городские власти мониторят пассажиропоток и при необходимости готовы увеличивать количество подвижного состава.

В КГГА отмечают, что ситуация с переездом между берегами Днепра постепенно стабилизировалась после первых дней работы по новым правилам.

Новые правила безопасности в Киеве

Напомним, с 10 сентября в столице вступили в силу новые правила действий во время воздушных тревог. В частности, изменили порядок движения городского транспорта и работу торгово-развлекательных центров.

Кроме того, в Киеве сократили продолжительность комендантского часа. В связи с этим общественный транспорт в столице начал работать по удлиненному графику.

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