На ключову посаду в Пентагоні затверджено чиновника, який блокував допомогу Україні
Сенат США затвердив Майкла Даффі на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сенат затвердив Даффі 51 голосом проти 45. Його підтримали республіканці-прихильники Трампа на посаду, що відповідальна за програми озброєння Пентагону.
Голосування відбулося в той же день, коли голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, прибув до Вашингтону з візитом разом із першим віце-прем'єр-міністром та іншими урядовцями.
Чим відомий Майкл Даффі
Під час першого президентського терміну Трампа, було виявлено електронного листа, який показав, що, перебуваючи на посаді високопосадовця Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, Даффі доручив Міноборони США призупинити надання Україні схваленої Конгресом безпекової допомоги. Після цього демократи намагалися викликати Даффі для дачі свідчень у справі.
Розслідування, яке тоді закінчилося першим імпічментом президента Дональда Трампа, зосереджувалося на його вимозі до президента України Володимира Зеленського, провести розслідування щодо політичного опонента президента - Джо Байдена, який тоді обіймав посаду віце-президента США.
Демократи, які ініціювали імпічмент Трампа, заявляли, що він призупинив допомогу для тиску на уряд президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився на розслідування.
Президент заперечував будь-які порушення та звинувачував демократів у спробі скасувати його перемогу на виборах 2016 року. Більшість республіканців у Конгресі називали процедуру імпічменту несправедливою.
Миротворчі зусилля Дональда Трампа
Під час другого терміну Трамп чинить потужний тиск на Україну - зокрема, тимчасово призупиняючи військову допомогу - з метою змусити її сісти за стіл переговорів із Росією. Ці зусилля поки що не призвели ані до припинення вогню, ані до суттєвого прогресу на шляху до ширшої мирної угоди.
У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією.
Під час зустрічі делегації обговорили можливість припинення вогню.
Крім того, сторони домовилися про новий обмін окремих категорій полонених за формулами "всіх на всіх", а також обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.
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