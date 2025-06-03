На ключову посаду в Пентагоні затверджено чиновника, який блокував допомогу Україні

Сенат США затвердив Майкла Даффі на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенат затвердив Даффі 51 голосом проти 45. Його підтримали республіканці-прихильники Трампа на посаду, що відповідальна за програми озброєння Пентагону.

Голосування відбулося в той же день, коли голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, прибув до Вашингтону з візитом разом із першим віце-прем'єр-міністром та іншими урядовцями.

Чим відомий Майкл Даффі

Під час першого президентського терміну Трампа, було виявлено електронного листа, який показав, що, перебуваючи на посаді високопосадовця Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, Даффі доручив Міноборони США призупинити надання Україні схваленої Конгресом безпекової допомоги. Після цього демократи намагалися викликати Даффі для дачі свідчень у справі.

Розслідування, яке тоді закінчилося першим імпічментом президента Дональда Трампа, зосереджувалося на його вимозі до президента України Володимира Зеленського, провести розслідування щодо політичного опонента президента - Джо Байдена, який тоді обіймав посаду віце-президента США.

Демократи, які ініціювали імпічмент Трампа, заявляли, що він призупинив допомогу для тиску на уряд президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився на розслідування.

Президент заперечував будь-які порушення та звинувачував демократів у спробі скасувати його перемогу на виборах 2016 року. Більшість республіканців у Конгресі називали процедуру імпічменту несправедливою.