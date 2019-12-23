Белый дом заморозил помощь Украине через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Чиновник Белого дома Майк Даффи обратился с просьбой к Минобороны США

В Белом доме после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связались с представителями Пентагона и поручили приостановить выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Как отмечает издание, чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины в электронном письме просил, чтобы Минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в электронном письме.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Однако, в Сенате большинство республиканцев, которые могут не проголосовать за импичмент Трампа.