ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белый дом заморозил помощь Украине через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому

Новости » Политика     23.12.2019 - 08:18
Белый дом заморозил помощь Украине через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Чиновник Белого дома Майк Даффи обратился с просьбой к Минобороны США

В Белом доме после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связались с представителями Пентагона и поручили приостановить выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Как отмечает издание, чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины в электронном письме просил, чтобы Минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в электронном письме.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Однако, в Сенате большинство республиканцев, которые могут не проголосовать за импичмент Трампа.

На шоссе в США столкнулись около 40 автомобилей Посол США в Германии назвал санкции против "Северного потока-2" проевропейскими
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь