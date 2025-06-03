На ключевую должность в Пентагоне утвержден чиновник, который блокировал помощь Украине

Сенат США утвердил Майкла Даффи на должность заместителя министра обороны по вопросам закупок и материально-технического обеспечения. Ранее он призвал приостановить предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сенат утвердил Даффи 51 голосом против 45. Его поддержали республиканцы-сторонники Трампа на должность, ответственную за программы вооружения Пентагона.

Голосование состоялось в тот же день, когда глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, прибыл в Вашингтон с визитом вместе с первым вице-премьер-министром и другими чиновниками.

Чем известен Майкл Даффи

Во время первого президентского срока Трампа, было обнаружено электронное письмо, которое показало, что, находясь на должности высокопоставленного чиновника Белого дома в Административно-бюджетном управлении, Даффи поручил Минобороны США приостановить предоставление Украине одобренной Конгрессом помощи по безопасности. После этого демократы пытались вызвать Даффи для дачи показаний по делу.

Расследование, которое тогда закончилось первым импичментом президента Дональда Трампа, сосредотачивалось на его требовании к президенту Украины Владимиру Зеленскому, провести расследование в отношении политического оппонента президента - Джо Байдена, который тогда занимал должность вице-президента США.

Демократы, которые инициировали импичмент Трампа, заявляли, что он приостановил помощь для давления на правительство президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на расследование.

Президент отрицал любые нарушения и обвинял демократов в попытке отменить его победу на выборах 2016 года. Большинство республиканцев в Конгрессе называли процедуру импичмента несправедливой.