UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Ключове завдання зараз - пошук обладнання для відновлення енергосистеми, - Тімченко

Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

Наразі ключове завдання для ДТЕК - це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.

"Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України", - сказав він.

Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

"Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше", - наголосив очільник ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКРінат АхметовЕнергетики