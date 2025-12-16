Ключевая задача сейчас - поиск оборудования для восстановления энергосистемы, - Тимченко

"Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину", - сказал он.

Тимченко добавил, что важнейшими компонентами являются трансформаторы и газовые компрессоры.

"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", - подчеркнул глава ДТЭК.