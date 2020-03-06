Ключевой оппонент: кто из демократов будет бороться с Трампом на выборах в США

Дональд Трамп (фото: president.gov.ua)

В президентской кампании в США случился достаточно неожиданный поворот. В лидеры праймериз Демократической партии вышел экс-вице-президент Джо Байден. Его единственный оставшийся конкурент – сенатор-социалист Берни Сандерс. О том, как демократы выбирают будущего соперника Дональда Трампа на выборах, и что Байден и Сандерс думают о России и Украине – в материале РБК-Украина.

В начале ноября в США пройдут президентские выборы. И хотя до голосования еще восемь месяцев, избирательная кампания уже набирает обороты. Демократы и республиканцы проводят внутренние партийные "выборы" – праймериз, отбирая наиболее рейтинговых кандидатов.

В Республиканской партии интриги ждать не стоит – действующий президент Дональд Трамп идет на второй срок. Тогда как начало праймериз Демократической партии в США удивило многих американских обозревателей. На кокусах в штате Айова победу одержал Пит Буттиджидж – 38-летний экс-мэр небольшого городка, открытый гей и ветеран Афганистана, которого редко относили к числу фаворитов.

Но после следующих праймериз и кокусов – в Нью-Хемпшире и Неваде, в лидеры вырвался радикальный социалист-сенатор от Вермонта 78-летний Берни Сандерс. Буттиджидж шел следом за ним, а экс-вице-президент США, 77-летний Джо Байден занимал лишь третье место с серьезным отставанием.

К концу февраля ситуация выглядела многообещающей для Сандерса. В Демократическую партию США он был вынужден вступить лишь в прошлом году, а до того сотрудничал с демократами в Сенате, но в качестве независимого политика. Сандерс представляет крайне левое (в американской политической терминологии – "либеральное") крыло демократов. Он позиционировал себя как антисистемный кандидат, выступающий против политического и бизнесового истеблишмента США.

Среди кандидатов на демократических праймериз у него была только одна конкурентка – 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен, которая также ориентировалась на более левый электорат. Прошлой осенью она числилась среди фаворитов кампании, но с тех пор заметно растеряла популярность и уступает Сандерсу.

Берни Сандерс (Фото: facebook.com/senatorsanders)

Зато на другом фланге Демократической партии, центристском или "умеренном", конкуренция была намного более острой. Помимо вышеупомянутых Байдена и Буттиджиджа, на этом поле боролась и сенатор Эми Клобушар, а также мультимиллиардер Майкл Блумберг, рейтинг которого уверенно шел вверх.

Взаимная борьба между умеренными кандидатами-демократами прямо играла на руку Сандерсу и делала его уверенным фаворитом гонки. У партийного истеблишмента Сандерс и его радикальные идеи, вроде всеобщего бесплатного медицинского страхования, вызывали нескрываемый ужас. Но все изменилось после праймериз в Южной Каролине 29 февраля, которые уверенно выиграл Байден, обозначив тем самым свое возвращение в гонку.

Ключевая причина его успеха – высокий процент проживающих в Южной Каролине афроамериканцев – 27,3% (для сравнения в Айове, где Байден полностью провалился, афроамериканцев лишь 3,4%). Среди темнокожих сторонников Демократической партии Байден является абсолютным фаворитом. В первую очередь, играет роль то, что он восемь лет работал в тандеме с Бараком Обамой – первым афроамериканцем-президентом США.

Осталось только двое

Уверенная победа в Южной Каролине вернула Байдена в гонку. Но едва ли не больше ему помогло то, что с выборов решили сняться Буттиджидж и Клобушар, призвав своих сторонников поддержать Байдена. Все это, как выяснилось, сыграло ключевую роль накануне "Большого вторника" 3 марта, когда праймериз состоялись сразу в 14 штатах

Для того чтобы стать кандидатом от Демократической партии, необходимо собрать как минимум 1991 голос делегатов на партийной конференции в июле. Именно эти делегаты и "распределяются" между кандидатами на праймериз и кокусах в каждом штате, причем по довольно сложной схеме. Естественно, каждый делегат от любого штата на конференции будет должен поддержать именно "своего" кандидата, а не его соперника.

Количество делегатов от каждого штата зависит от его населения и "веса" в Демократической партии. При равном количестве жителей у штата, который больше симпатизирует демократам, чем другой, и будет больше делегатов на конференции.

Для того чтобы получить своих делегатов, кандидату нужно набрать минимум 15% голосов на уровне всего штата или отдельных его дистриктов. Из-за сложности этой системы часто случается, что тот, кто набрал больше всего голосов избирателей, получит меньше своих делегатов на конференцию.

В "Большой вторник" на кону были сразу 1357 делегатов, то есть более трети от всего их числа. Потому этот день во многом определил весь дальнейший ход кампании. Уверенную победу в итоге одержал Джо Байден, выиграв праймериз в 10 штатах из 14. Остальные четыре остались за Берни Сандерсом.

Стоит отметить, что социология давала совершенно другую картину, по которой сенатор-социалист являлся фаворитом. Но, очевидно, в соцсопросы просто не успели зафиксировать переток голосов к Байдену от снявшихся в его пользу конкурентов. А по данным экзит-поллов, из тех, кто определился с выбором в последние дни перед "Большим вторником", 47% поддержали именно Байдена, и только 17% – Сандерса.

Окончательный подсчет голосов до сих пор продолжается, но, судя по всему, Байден останется лидером. На данный момент он смог собрать 493 делегата, Сандерс – 447. Фактически, единственный реальный, хоть и абсолютно ожидаемый успех Сандерса – победа в Калифорнии, считающейся твердыней Демократической партии.

Джо Байден (Фото: facebook.com/joebiden)

Все остальные кандидаты выборы полностью провалили. Элизабет Уоррен по итогам "Большого вторника" осталась лишь с 40 делегатами. Но еще более громким стал провал Майкла Блумберга. Он избрал довольно оригинальную стратегию, не участвуя в первых праймериз и сосредоточив свои усилия на штатах "Большого вторника", вложив в свою рекламу более 500 миллионов долларов. Это не помогло – на данный момент он смог собрать лишь 18 делегатов.

Вскоре после провала Блумберг снялся с выборов, объявив о поддержке Байдена. Его примеру последовала и Уоррен, но пока воздержалась от поддержки кого-либо из конкурентов. Хотя ее избиратель, очевидно, перейдет к идеологически близкому Сандерсу.

Успех в противостоянии Байдена и Сандерса будет зависеть, в том числе и от того, кого демократические избиратели посчитают способным победить Трампа на выборах. Соцопросы показывают, что для избирателей Демократической партии уже не так важны собственно взгляды и подходы кандидата, а важна именно его способность одолеть действующего президента. Пока большинство демократов считает таким кандидатом Байдена.

Для демократов есть риск повторения ситуации 2016 года. Тогда радикал Сандерс тоже боролся против конкурента со стороны демократического истеблишмента, которого поддерживали умеренные американцы, но только не Джо Байдена, а Хиллари Клинтон, которой он проиграл номинацию. И тогда часть его разочарованных сторонников просто не пришла на участки и не поддержала Клинтон. Что и неудивительно, ведь Сандерс яростно критиковал ее на этапе праймериз. А, в конечном счете, это помогло избраться президентом Дональду Трампу.

Украинский след

Внешняя политика США не является одной из ключевых тем дискуссий во время демократических праймериз, существенно уступая вопросам здравоохранения, образования и экономики. Но для Украины более важно то, как Байден и Сандерс видят будущие отношения с официальным Киевом, и, естественно, с Российской Федерацией.

Прошлое Сандерса в этом смысле дает повод для серьезных опасений. Бывший активист леворадикальной Социалистической рабочей партии Сандерс во время "холодной войны" и после нее довольно лояльно отзывался о коммунистических режимах по всему миру, а то и открыто восхищался ими. А в 1988 году он на десять дней приехал в СССР, после чего высказывал свои комплименты советскому строю.

Много шума наделали его недавние заявления о том, что в режиме Кастро на Кубе "были и светлые стороны". В итоге, многие оппоненты называют Сандерса "коммунистом", тогда как сам он позиционирует себя как "демократический социалист".

Вопросам внешней политики Сандерс, ориентируясь на своего избирателя, уделяет немного внимания. Ключевая его идея – США должны прекратить "бесконечные войны" за рубежом и строить свою политику на принципах "демократии, прав человека, мира и экономической справедливости". О России в его программе не говорится ни слова.

Сандерс выступает против расширения НАТО на восток, а в 2015 году выступил с оригинальной идеей – создать вместо НАТО новый альянс, с участием России и арабских стран.

В конце февраля стало известно о том, что Россия пытается вмешаться в демократические праймериз, чтобы помочь Сандерсу. Как написала The New York Times, Владимир Путин хотел бы видеть в Белом доме "того, кто не будет оспаривать его территориальные и ядерные амбиции". Очевидно, Сандерса в Кремле видят именно таким.

Впрочем, стоит отметить, что сам сенатор-социалист в симпатиях к нынешнему российскому режиму не был замечен. Комментируя информацию о возможной "помощи" со стороны РФ, Сандерс назвал Путина "авторитарным бандитом".

В отличие от Сандерса, его конкурента Джо Байдена с Украиной связывает очень многое, возможно, даже больше, чем того хотелось бы самому экс-вице-президенту США. Он стал фактическим куратором Украины в Белом доме после Революции достоинства и до конца своей каденции, активно принимал участие во внутриукраинских делах. Байден сам признавался, что снятие с должности экс-главы ГПУ Виктора Шокина – во многом его рук дело.

Потом эти слова Байдена использовали его оппоненты-республиканцы, уже в разгар процедуры с импичментом Дональда Трампа. А история с импичментом непосредственно связана с Джо Байденом и работой его сына Хантера в компании Burisma, которую Трамп настойчиво хотел расследовать, склоняя к этому Владимира Зеленского.

Очевидно, последние успехи Байдена как раз и могут стимулировать республиканцев дать новый толчок "украинской истории", полностью утихнувшей в последние недели.

Но в целом политика Байдена в отношении Украины вполне понятна, и, самое главное – предсказуема, в отличие от Сандерса, не говоря уже о действующем президенте США. Он обещает и далее выделять Украине военную помощь, оказывать поддержку в проведении реформ и евроатлантической интеграции, укреплять НАТО в целом и его восточные край в частности, сдерживать российскую агрессию, продлевать, а при необходимости и расширять санкции против РФ.