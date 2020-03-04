Выборы президента в США: стали известны первые итоги праймериз демократов

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден лидирует в штатах Вирджиния, Северная Каролина

На праймериз Демократической партии США, проходящих в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе побеждает бывший вице-президент Джо Байден. Об этом сообщает DW.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо и Техасе.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах: Калифорнии, Юте, Колорадо, Миннесоте, Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Массачусетсе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэне, Вермонте.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле. 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

РБК-Украина писало, что на праймериз демократов в Неваде победил сенатор Берни Сандерс. Победа Сандерса на праймериз в Неваде была следующей после победы в Нью-Гемпшире и сильного результата в Айове.

РБК-Украина писало, что Сандерс ранее предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.