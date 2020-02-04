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Выборы в США: задерживается обнародование результатов кокусов демократов

Новости » Политика     04.02.2020 - 09:02
Выборы в США: задерживается обнародование результатов кокусов демократов
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

В кокусах приняло участие семь претендентов на участие в президентской гонке, включая с Джо Байденом

В американском штате Айова состоялись первые кокусы Демократической партии - собрание для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что итогов кокусов не обнародовали после их завершения - это объяснили "несоответствиями". В то же время пресс-служба демократов отрицает факт взлома компьютерной сети или другого вторжения извне.

В кокусах приняло участие семь претендентов на участие в президентской гонке, включительно с бывшим вице-президентом Джо Байденом, сенаторами Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, которых считают фаворитами в случае выдвижения единого кандидата от Демократической партии.

По традиции, кокусы в Айове открывают события политического календаря во время борьбы за кресло в Белом доме. В связи с этим победитель может получить дополнительный стимул в других штатах или даже вытеснить из гонки тех кандидатов, которые получат плохие результаты в Айове.

Напомним, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Пэт Чиполлоне заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа может повлиять на будущие президентские выборы.

Как писало РБК-Украина, в Сенате США начали рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. В ходе слушаний сенаторы должны решить, виновен ли американский президент в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

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