Ключевая задача России остается неизменной - создание СССР-2, - МВД

Российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде ко Дню победы завуалировано заявил, что Россия готовится к оккупации украинских территорий. Так, руководитель Кремля оставил ключевую задачу РФ неизменной - создание СССР-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко во время телемарафона.

"Немногие обратили внимание на ключевую фразу скучной речи. Ключевая фраза звучала так: "Мы сражаемся на своей земле". То есть в данном случае завуалировано Путин по существу сказал, что "Мы готовимся к аннексии этих территорий", "мы не собираемся идти с этих территорий" и "мы будем двигаться, пока украинская армия позволяет нам двигаться". Поэтому это в принципе достаточно серьезное заявление, на которое мало кто обращает внимание", - подчеркнул Денисенко.

Он напомнил, что Путин в своей статье о едином народе и Новороссии заявил, что территорией РФ является 100% территории Украины.

"Почему он не сказал это вслух? Потому что если бы он сказал это вслух, это ускорило бы целый ряд процессов, начиная от ленд-лиза и заканчивая ускорением переговоров по нефтяному эмбарго. Поэтому, в данном случае, ему не нужно было вслух говорить, чтобы в определенных моментах выиграть время", - заявил советник главы МВД.

При этом он подчеркнул, что сейчас готовится референдум о присоединении к России временно оккупированных территорий Украины.



"Все заявления, которые мы слышали от Пушилина и Пасечника, они прямым текстом говорят, что готовятся к референдуму по присоединению к РФ. Гауляйтер Херсонской области Сальдо прямым текстом говорит, что мы строим систему по принципам регионов РФ с тем, чтобы в дальнейшем влиться в РФ", - добавил Денисенко.

Он заявил, что вопрос остается один - как будет выглядит СССР-2.



"То есть ключевая задача России остается неизменной – создание СССР-2. Вопрос только в том, как он будет выглядеть - или все присоединится к России, включая Беларусь, или будут созданы какие-то квазиобразования, подконтрольные россиянам и будет делаться вид, что это несколько союзных государств", - подчеркнул Денисенко.