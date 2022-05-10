Ключове завдання Росії залишається незмінним - створення СРСР-2, - МВС
Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді до Дня Перемоги завуальовано заявив, що Росія готується до окупації українських територій. Так, керівник Кремля залишив ключове завдання РФ незмінним - створення СРСР-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка під час телемарафону.
"Мало хто звернув увагу на ключову фразу нудної мови. Ключова фраза звучала так: "ми боремося на своїй землі". Тобто в даному випадку завуальовано Путін по суті сказав, що "ми готуємося до анексії цих територій", "ми не збираємося йти з цих територій" і "ми будемо рухатися, поки українська армія дозволяє нам рухатися". Тому це в принципі досить серйозна заява, на яку мало хто звертає увагу", - підкреслив Денисенко.
Він нагадав, що Путін у своїй статті про єдиний народ і Новоросію заявив, що територією РФ є 100% території України.
"Чому він не сказав це вголос? Тому що якби він сказав це вголос, це прискорило б цілий ряд процесів, починаючи від ленд-лізу і закінчуючи прискоренням переговорів щодо нафтового ембарго. Тому, в даному випадку, йому не потрібно було вголос говорити, щоб в певних моментах виграти час", - заявив радник глави МВС.
При цьому він підкреслив, що зараз готується референдум про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України.
"Всі заяви, які ми чули від Пушиліна і Пасічника, вони прямим текстом говорять, що готуються до референдуму щодо приєднання до РФ. Гауляйтер Херсонської області Сальдо прямим текстом говорить, що ми будуємо систему за принципами регіонів РФ з тим, щоб надалі влитися у РФ", - додав Денисенко.
Він заявив, що питання залишається одне - як буде виглядає СРСР-2.
"Тобто ключове завдання Росії залишається незмінним - створення СРСР-2. Питання тільки в тому, як воно буде виглядати - або все приєднається до Росії, включаючи Білорусь, або будуть створені якісь квазіосвіти, підконтрольні росіянам і буде робитися вигляд, що це кілька союзних держав", - підкреслив Денисенко.
Нагадаємо, 9 травня в Москві пройшов традиційний військовий парад Перемоги. Перед його початком Путін виступив з промовою, в якій згадав так звану "спецоперацію" в Україні.
Зазначимо, на промову Путіна на параді відреагували лідери багатьох країн. Зокрема, в Офісі президента України відзначили хворобливі імперські амбіції Росії.
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