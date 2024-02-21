Клуби УПЛ отримали квоти глядачів на трибунах: скільки осіб зможе прийти на "Шахтар" та інших

Футбольні клуби в координації з органами влади визначили квоти відвідуваності на поєдинки УПЛ. Робочі групи вивчили можливість залучення вболівальників після рішення міністерства молоді та спорту.

Київське "Динамо" та "Чорноморець" з Одеси теоретично зможуть прийняти найбільше фанатів на трибунах (по 2 тисячі). Натомість найменшу квоту отримав черкаський ЛНЗ (450 осіб). Поруч із ним розташувалися "Металіст 1925" із Харкова, луганська "Зоря" та "Колос" із Ковалівки (по 500). Натомість "Дніпро-1" з міркувань безпеки продовжить грати без фанатів.

Щоправда, для повернення вболівальників на трибуни клуби повинні отримали дозвіл місцевих військових адміністрацій. Наразі без документу залишаються "Динамо", "Металіст 1925" і "Зоря". Натомість ще один колектив із базуванням у столиці – "Оболонь" – оголосив про отримання дозволу повернути 1500 фанатів.

Квоти вболівальників на трибунах для клубів УПЛ у сезоні 2023/24: