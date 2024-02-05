УПЛ назвала дату відновлення сезону після зимової паузи
Українська Прем'єр-ліга відновить змагання поєдинком між черкаським ЛНЗ і криворізьким "Кривбасом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Зимова пауза в елітному дивізіону чемпіонату України завершиться 23 лютого. У цей день на стадіоні "Центральний" у Черкасах лідер першості "Кривбас" проекзаменує дебютанта першості – ЛНЗ (15:30).
Наступні чотири поєдинки відбудуться в неділю, 25 лютого. О 13-й годині прозвучить стартовий свисток поєдинку "Дніпра-1" проти закарпатського "Миная". У Рівному паралельно розпочнеться протистояння "Вереса" та ковалівського "Колоса". Натомість о 15:30 "Металіст 1925" із Харкова зустрінеться з київським "Динамо". Закриватимуть програму дня у Львові, де "Рух" протистоятиме житомирському "Поліссю" (18:00).
На понеділок, 26 лютого, заплановані три матчі. Луганська "Зоря" прийме "Ворсклу" з Полтави о 13:00. Натомість столична "Оболонь" розпочне поєдинок проти "Чорноморця" з Одеси о 15:30. О 18-й годині закриють тур "Олександрія" і донецький "Шахтар".
Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги:
- ЛНЗ – "Кривбас", 23 лютого, 15:00
- "Дніпро-1" – "Минай", 25 лютого, 13:00
- "Верес" – "Колос", 25 лютого, 13:00
- "Металіст 1925" – "Динамо", 25 лютого, 15:30
- "Рух" – "Полісся", 25 лютого, 18:00
- "Зоря" – "Ворскла", 26 лютого, 13:00
- "Оболонь" – "Чорноморець", 26 лютого, 15:30
- "Олександрія" – "Шахтар", 26 лютого, 18:00
До слова, українець Русин вирвав для "Сандерленда" нічию в дербі проти "Мідлсбро".
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