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УПЛ назвала дату відновлення сезону після зимової паузи

Черкаси, Понеділок 05 лютого 2024 17:26
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УПЛ назвала дату відновлення сезону після зимової паузи Фото: У першому колі ЛНЗ програв криворіжцям (facebook.com/fclnz)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга відновить змагання поєдинком між черкаським ЛНЗ і криворізьким "Кривбасом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Зимова пауза в елітному дивізіону чемпіонату України завершиться 23 лютого. У цей день на стадіоні "Центральний" у Черкасах лідер першості "Кривбас" проекзаменує дебютанта першості – ЛНЗ (15:30).

Наступні чотири поєдинки відбудуться в неділю, 25 лютого. О 13-й годині прозвучить стартовий свисток поєдинку "Дніпра-1" проти закарпатського "Миная". У Рівному паралельно розпочнеться протистояння "Вереса" та ковалівського "Колоса". Натомість о 15:30 "Металіст 1925" із Харкова зустрінеться з київським "Динамо". Закриватимуть програму дня у Львові, де "Рух" протистоятиме житомирському "Поліссю" (18:00).

На понеділок, 26 лютого, заплановані три матчі. Луганська "Зоря" прийме "Ворсклу" з Полтави о 13:00. Натомість столична "Оболонь" розпочне поєдинок проти "Чорноморця" з Одеси о 15:30. О 18-й годині закриють тур "Олександрія" і донецький "Шахтар".

Перелік матчів 18-го туру Прем'єр-ліги:

  • ЛНЗ – "Кривбас", 23 лютого, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Минай", 25 лютого, 13:00
  • "Верес" – "Колос", 25 лютого, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Динамо", 25 лютого, 15:30
  • "Рух" – "Полісся", 25 лютого, 18:00
  • "Зоря" – "Ворскла", 26 лютого, 13:00
  • "Оболонь" – "Чорноморець", 26 лютого, 15:30
  • "Олександрія" – "Шахтар", 26 лютого, 18:00

До слова, українець Русин вирвав для "Сандерленда" нічию в дербі проти "Мідлсбро".

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