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Клубы УПЛ получили квоты зрителей на трибунах: сколько людей сможет прийти на "Шахтер" и других

Фото: "Горняки" 1,5 года играли в чемпионате Украины без болельщиков (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Коллективы украинской Премьер-лиги узнали точные квоты на количество болельщиков на трибунах домашних стадионов в весенней части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Футбольные клубы в координации с властями определили квоты посещаемости на поединки УПЛ. Рабочие группы изучили возможность привлечения болельщиков после решения министерства молодежи и спорта.

Киевское "Динамо" и "Черноморец" из Одессы теоретически смогут принять больше всего фанатов на трибунах (по 2 тысячи). Наименьшую же квоту получил черкасский ЛНЗ (450 человек). Рядом с ним расположились "Металлист 1925" из Харькова, луганская "Заря" и "Колос" из Ковалевки (по 500). Зато "Днепр-1" по соображениям безопасности продолжит играть без фанатов.

Правда, для возвращения болельщиков на трибуны клубы должны получить разрешение местных военных администраций. Пока без документа остаются "Динамо", "Металлист 1925" и "Заря". Еще один коллектив с базированием в столице – "Оболонь" – объявил о получении разрешения вернуть 1500 фанатов.

Квоты болельщиков на трибунах для клубов УПЛ в сезоне 2023/24:

  • "Динамо" – 2000
  • "Черноморец" – 2000
  • "Оболонь" – 1500
  • "Полесье" – 1470
  • "Верес" – 1200
  • "Александрия" – 1150
  • "Минай" – 880
  • "Ворскла" – 850
  • "Рух" – 500-800
  • "Шахтер" – 500-800
  • "Кривбасс" – 700-720
  • "Колос" – 500
  • "Заря" – 500
  • "Металлист 1925" – 500
  • ЛНЗ – 450
  • "Днепр-1" – 0

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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