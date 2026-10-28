Клон X-37B полює на супутники: Пентагон розкрив секретний космоплан Китаю
Китай створив секретний космоплан, який майже повністю копіює американський X-37B - це підтверджує розсекречений знімок, оприлюднений розвідкою Міноборони США.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на звіт Defense Intelligence Agency.
Конструкція та можливості китайського космоплана
Китайський апарат має дельтаподібне крило, відсік для корисного навантаження, темний теплозахисний екран і кормовий службовий модуль із сонячними батареями.
Ключові характеристики та особливості:
- виводиться на орбіту всередині обтічника звичайної ракети-носія;
- здійснює автономну посадку на злітну смугу після завершення місії;
- пройшов 4 випробувальні місії починаючи з 2020 року, найдовша з яких тривала 9 місяців;
- здатний запускати та захоплювати малі супутники на орбіті за допомогою роборуки.
Офіційна назва апарата в Китаї залишається таємницею. Західні медіа часто називають його Shenlong.
Своєю чергою, державні ЗМІ КНР використовують позначення CSSHQ, що перекладається як "багаторазовий експериментальний космічний корабель".
Загрози у космосі та лазерна зброя
У доповіді розвідки США зазначається, що висока маневреність космопланів робить їх значно ефективнішими, ніж класичні супутники.
Під час останніх маневрів китайський апарат кілька разів випускав і знову виловлював малий супутник-інспектор. Таку діяльність фіксували у червні, липні, серпні та вересні.
Окрім космопланів, Пентагон відзначив й інші загрозливі технології Китаю.
Серед них:
- наземні лазерні комплекси різної потужності для засліплення та пошкодження супутників на низькій навколоземній орбіті;
- випробування лазерної зброї космічного базування до кінця 2020-х років;
- технології дозаправки та захоплення апаратів на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 кілометрів.
Ситуацію у космосі загострюють і дії інших країн.
Так, розвідка США вказує, що Росія розробляє систему Nivelir для ураження супутників кінетичними снарядами, а нещодавно її малі апарати критично наблизилися до комерційного радарного супутника ICEYE, який надає розвідувальні дані Україні.