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Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая

15:17 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая Пентагон показал секретный китайский космоплан (коллаж: РБК-Украина)
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Китай создал секретный космоплан, почти полностью копирующий американский X-37B - это подтверждает рассекреченный снимок, обнародованный разведкой Минобороны США.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет Defense Intelligence Agency.

Конструкция и возможности китайского космоплана

Китайский аппарат имеет дельтавидное крыло, отсек для полезной нагрузки, темный теплозащитный экран и служебный кормовой модуль с солнечными батареями.

Ключевые характеристики и особенности:

  • выводится на орбиту внутри обтекателя обычной ракеты-носителя;
  • совершает автономную посадку на взлетную полосу после завершения миссии;
  • прошел 4 испытательные миссии начиная с 2020 года, самая длинная из которых длилась 9 месяцев;
  • способен запускать и захватывать малые спутники на орбите с помощью роборуки.
Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая
Китайский космический аппарат Shenlong в 2024 году был зафиксирован спутником, принадлежащим компании Vantor, которая в то время была известна как Maxar (источник: Агентство оборонной разведки/Maxar)

Официальное название аппарата в Китае остается тайной. Западные медиа часто называют его Shenlong.

В свою очередь, государственные СМИ КНР используют обозначение CSSHQ, которое переводится как "многократный экспериментальный космический корабль".

Угрозы в космосе и лазерное оружие

В докладе разведки США отмечается, что высокая маневренность космопланов делает их более эффективными, чем классические спутники.

Во время последних маневров китайский аппарат несколько раз выпускал и снова вылавливал маленький спутник-инспектор. Такую деятельность фиксировали в июне, июле, августе и сентябре.

Помимо космопланов, Пентагон отметил и другие угрожающие технологии Китая.

Среди них:

  • наземные лазерные комплексы разной мощности для ослепления и повреждения спутников на низкой околоземной орбите;
  • испытание лазерного оружия космического базирования к концу 2020-х годов;
  • технологии дозаправки и захвата аппаратов на геостационарной орбите на высоте 36 000 км.

Ситуацию в космосе обостряют и действия других стран.

Так разведка США указывает, что Россия разрабатывает систему Nivelir для поражения спутников кинетическими снарядами, а недавно ее малые аппараты критически приблизились к коммерческому радарному спутнику ICEYE, предоставляющему разведывательные данные Украине.

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