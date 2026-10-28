Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая
Китай создал секретный космоплан, почти полностью копирующий американский X-37B - это подтверждает рассекреченный снимок, обнародованный разведкой Минобороны США.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет Defense Intelligence Agency.
Конструкция и возможности китайского космоплана
Китайский аппарат имеет дельтавидное крыло, отсек для полезной нагрузки, темный теплозащитный экран и служебный кормовой модуль с солнечными батареями.
Ключевые характеристики и особенности:
- выводится на орбиту внутри обтекателя обычной ракеты-носителя;
- совершает автономную посадку на взлетную полосу после завершения миссии;
- прошел 4 испытательные миссии начиная с 2020 года, самая длинная из которых длилась 9 месяцев;
- способен запускать и захватывать малые спутники на орбите с помощью роборуки.
Официальное название аппарата в Китае остается тайной. Западные медиа часто называют его Shenlong.
В свою очередь, государственные СМИ КНР используют обозначение CSSHQ, которое переводится как "многократный экспериментальный космический корабль".
Угрозы в космосе и лазерное оружие
В докладе разведки США отмечается, что высокая маневренность космопланов делает их более эффективными, чем классические спутники.
Во время последних маневров китайский аппарат несколько раз выпускал и снова вылавливал маленький спутник-инспектор. Такую деятельность фиксировали в июне, июле, августе и сентябре.
Помимо космопланов, Пентагон отметил и другие угрожающие технологии Китая.
Среди них:
- наземные лазерные комплексы разной мощности для ослепления и повреждения спутников на низкой околоземной орбите;
- испытание лазерного оружия космического базирования к концу 2020-х годов;
- технологии дозаправки и захвата аппаратов на геостационарной орбите на высоте 36 000 км.
Ситуацию в космосе обостряют и действия других стран.
Так разведка США указывает, что Россия разрабатывает систему Nivelir для поражения спутников кинетическими снарядами, а недавно ее малые аппараты критически приблизились к коммерческому радарному спутнику ICEYE, предоставляющему разведывательные данные Украине.