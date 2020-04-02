Клочко обвинил Минрегион в торможении процесса ликвидации ГАСИ

Министерство развития общин и территорий вместо того, чтобы активно заняться процессом реформирования и максимально быстро начать внедрять президентские и правительственные инициативы по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), наоборот, тормозит этот процесс. Об этом написал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко на своей странице в Facebook.

"3 марта на выездном заседании правительства при участии президента Украины Владимира Зеленского было принято долгожданное решение по ликвидации крупнейшей коррупционной гидры - ГАСИ и создание вместо нее трех новых структур. Эту реформу поддержали все без исключения члены Кабинета министров. Однако, пока складывается впечатление, что некоторые не против оставить все, как было. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов с того времени вместо того, чтобы активно заняться процессом реформирования и максимально быстро начать внедрять президентские и правительственные инициативы, наоборот тормозит этот процесс", - написал Клочко.

По его убеждению, несмотря на то, что Украина и весь мир бросает все силы на борьбу с распространением коронавируса и ликвидацию его последствий, это вовсе не означает, что другие процессы в государстве должны остановиться или тормозиться.

"Складывается впечатление, что высшее должностное лицо Министерства развития общин и территорий не до конца осознала то, насколько высокие темпы работы задают президент и премьер-министр Украины, насколько активной и эффективной работы ожидает страна. Напомню, с подобным подходом мы уже имели дело закончилось отставками министров. Однако, несмотря ни на что, проект "Большая стройка" продолжается. Дороги, больницы и другие инфраструктурные объекты должны строиться. На этом акцентировал внимание и президент, и премьер. Поэтому я надеюсь, что Министр развития общин и территорий все же поймет важность данной реформы и начнет наконец заниматься своими профессиональными и должностными обязанностями", - добавил председатель комитета.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. Зеленский считает, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

О ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ даже создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций.