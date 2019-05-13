Климкин заявил о необходимости введения масштабных санкций против РФ

Чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа. Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге, который транслировали в эфире "112 Украина".

Климкин заявил, что раздача паспортов РФ в зоне ООС является предательством.

"В этот раз какими-то формальными санкциями, персональными уже ничего не должно закончиться. Это точно будет то, что у нас называется "измена". Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это не ответ. Я сегодня сказал, что это мега-проблема для нас, для нашей национальной безопасности. Причем не только оккупированной территории", - сказал Павел Климкин.

Это Климкин начал обсуждать с министрами иностранных дел стран ЕС. По его информации, некоторые это мнение не поддерживают, однако, большинство все же "начинают задумываться".

Ранее сообщалось, что Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с российскими паспортами.

На прошлой неделе стало известно, что Кабинет министров Украины также готовит персональные санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе.