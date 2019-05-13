Клімкін заявив про необхідність введення масштабних санкцій проти РФ

Щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді. Про це заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу, який транслювали в ефірі "112".

Клімкін заявив, що роздача паспортів РФ в зоні ООС є зрадою.

"На цей раз якимись формальними санкціями, персональними вже нічого не повинно закінчитися. Це точно буде те, що у нас називається "зрада". Якщо ми 10, 20, 50 осіб поставимо під санкції - це не відповідь. Я сьогодні сказав, що це мега-проблема для нас, для нашої національної безпеки. Причому не тільки окупованої території", - сказав Павло Клімкін.

Це Клімкін почав обговорювати з міністрами закордонних справ країн ЄС. За його інформацією, деякі цю думка не підтримують, проте більшість все ж "починають замислюватися".

Раніше повідомлялося, що Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з російськими паспортами.

Минулого тижня стало відомо, що Кабінет міністрів України також готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі.