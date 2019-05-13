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Паспорта РФ для жителей Донбасса будут действительны только в одной области, - ГУР

Новости » Общество    13.05.2019 - 12:51
Паспорта РФ для жителей Донбасса будут действительны только в одной области, - ГУР
Иллюстративное фото (УНИАН)

Российские паспорта на Донбассе будут иметь ограниченные возможности

Российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут действительны только на территории Ростовской области РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию украинской разведки.

По его словам, среди жителей оккупированного Донбасса растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. В частности, возмущение якобы вызывает то, что оформленный паспорт для большинства будет иметь пометку об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области.

"При этом руководство так называемых "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, которые выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с российскими паспортами.

На прошлой неделе стало известно, что Кабинет министров Украины также готовит персональные санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе.

 

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