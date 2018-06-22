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Климкин заявил, что доволен консультациями с Венгрией

НовостиПолитика    22.06.2018 - 16:45
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр отметил положительную динамику взаимодействия украинской и венгерской стороны

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в целом удовлетворен результатами консультаций с венгерской стороной по имплементации языковой статьи закона об образовании. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам заседания украинско-венгерской рабочей группы высокого уровня с участием четырех министров, передает "Укринформ".

"Я в целом доволен сегодняшними консультациями. Я очень рад, что именно сегодня мы здесь встретились. Первая часть нашей встречи была посвящена имплементации закона об образовании. После этой пресс-конференции мы сядем все вместе, в частности с Петером (Сийярто - ред.) и проговорим и двусторонние вопросы, и вопросы нашей международной повестки дня", - сказал Климкин.

По словам министра, сегодняшние консультации были важными и конструктивными и состоялись уже после того, как Министерство образования провело соответствующую встречу с венгерской общиной Закарпатья.

"Мы договорились о продолжении таких консультаций. Следующие консультации состоятся в начале июля", - проинформировал глава МИД.

Кроме этого, Климкин отметил положительную динамику взаимодействия украинской и венгерской стороны.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.
Венгрия надеется, что частные школы в Украине смогут свободно выбирать язык обучения Венгрия заинтересована в хороших отношениях с Украиной, - Сийярто
Теги публикации: Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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