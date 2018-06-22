Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:21
Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)
Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)

Будапешт не против участия Украины в саммите НАТО

Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, передает mukachevo.net.

"Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США, - ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - отметил Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвовали представители закарпатских венгров.

 

Венгрия, Чехия, Польша и Словакия объявили бойкот мини-саммиту ЕС
Теги публикации: НАТО, саммит, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь