Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе

Будапешт не против участия Украины в саммите НАТО

Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, передает mukachevo.net.

"Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США, - ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - отметил Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвовали представители закарпатских венгров.