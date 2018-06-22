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Клімкін заявив, що задоволений консультаціями з Угорщиною

НовиниПолітика    22.06.2018 - 16:45
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр відзначив позитивну динаміку взаємодії української та угорської сторони

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в цілому задоволений результатами консультацій з угорською стороною щодо імплементації мовної статті закону про освіту. Про це він заявив на прес-конференції за результатами засідання українсько-угорської робочої групи високого рівня за участі чотирьох міністрів, передає "Укрінформ". 

"Я в цілому задоволений сьогоднішніми консультаціями. Я дуже радий, що саме сьогодні ми тут зустрілися. Перша частина нашої зустрічі була присвячена імплементації закону про освіту. Після цієї прес-конференції ми сядемо всі разом, зокрема з Петером (Сіярто - ред.) і проговоримо і двосторонні питання, і питання нашого міжнародного порядку денного", - сказав Клімкін. 

За словами міністра, сьогоднішні консультації були важливими і конструктивними та відбулись уже після того, як Міністерство освіти провело відповідну зустріч з угорською громадою Закарпаття.

"Ми домовилися про продовження таких консультацій. Наступні консультації відбудуться на початку липня", - поінформував глава МЗС.

Крім цього, Клімкін відзначив позитивну динаміку взаємодії української та угорської сторони. 

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Угорщина розблокувала участь України у липневому саміті НАТО в Брюсселі.
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Теги публікації: Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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