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Климкин назвал действия РФ в Азовском море узурпацией суверенных прав Украины

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:00
Климкин назвал действия РФ в Азовском море узурпацией суверенных прав Украины
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что РФ своими действиями подтвердила ничтожность двусторонних соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал действия Российской Федерации в Азовском море узурпацией суверенных  прав Украины. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, сегодня состоялся брифинг с участием послов, на котором представители МИД Украины продемонстрировали записи, которые на 100% демонстрируют как планировался каждый шаг РФ.

"Во-первых, действия РФ в Керченском проливе и в Черном море являются применением силы на территории Украины. РФ нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права. Действия РФ являются узурпацией суверенных прав Украины. И, конечно, любые манипуляции РФ о нарушении госграницы являются нелигитимными, поскольку есть решения международных органов, которые стали основанием введения санкций против РФ", - заявил он.

Кроме того, Климкин отметил, что действия РФ являются нарушением свободы судоходства, статей конвенции ООН по морскому праву.

"Таким образом, РФ своими действиями подтвердила ничтожность двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание Комиссии Украина-НАТО по ситуации в Керченском проливе состоится сегодня, 26 ноября 2018 года, на уровне послов.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкин
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