Климкин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших на борту самолета SSJ-100, совершившего аварийное приземление в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом она написал в Twitter.

Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре.

"Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", - написал Климкин.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево.

Напомним, 5 мая вечером пассажирский самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, загорелся в ходе аварийного приземления. В результате инцидента погиб 41 человек.

По данным российской стороны, в самолет во время полета ударила молния. По информации источников, на самолете, который летел из Москвы в Мурманск, в результате удара молнии временно перестал работать радіозв'связь, за что и было принято решение вернуться в Шереметьево.

По данным МИД Украины в авиакатастрофе пострадала украинка. Украинский консул сейчас находится в Москве.