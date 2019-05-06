В России назвали возможную причину аварийной посадки сгоревшего лайнера

Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

Во время полета на Sukhoi Superjet 100 пропала радиосвязь из-за удара молнии

В самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в результате жесткой посадки в аэропорту Шереметьево (Россия), во время полета ударила молния, из-за чего пропала радиосвязь. Об этом сообщают источники в авиационных властях, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По информации источников, на летевшем из Москвы в Мурманск авиалайнере в результате удара молнии временно перестала работать радиосвязь, из-за чего и было принято решение вернуться в Шереметьево.

Попадание молнии на условиях анонимности подтвердил и один из членов экипажа.

По предварительным данным возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

Напомним, 5 мая, вскоре после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс из Москвы в Мурманск, экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

В результате пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 после аварийной посадки погиб 41 человек. Кроме того, к врачам обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы.