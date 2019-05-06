ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Консул Украины в РФ узнает о состоянии пострадавшей украинки в Шереметьево

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 19:00
Консул Украины в РФ узнает о состоянии пострадавшей украинки в Шереметьево
Фото: авария самолета в Шереметьево (web screenshot)

По предварительным данным МИД, женщина была одной из пассажиров лайнера, который загорелся во время посадки

Консул Украины в Российской Федерации сейчас пытается узнать о состоянии украинки, которая пострадала в результате пожара на пассажирском самолете в Шереметьево. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель руководителя Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Спикер также подтвердил, что украинский консул сейчас находится в Москве.

"Консул Украины в РФ (Москва). Он предпринимает меры для уточнения данных потерпевшей гражданки Украины и'выяснения степени тяжести полученных травм", - сообщил Кирилич.

По предварительным данным Министерства иностранных дел Украины, женщина была одной из пассажиров лайнера, который загорелся во время посадки.

Ранее Василий Кирилич сообщал, что в результате пожара самолета в Шереметьево пострадала гражданка Украины, и на данный момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 5 мая вечером пассажирский самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, загорелся в ходе аварийного приземления. В результате инцидента погиб 41 человек.

По данным российской стороны, в самолет во время полета ударила молния, что пропал радиосвязь. По информации источников, на самолете, который летел из Москвы в Мурманск, в результате удара молнии временно перестал работать радіозв'связь, за что и было принято решение вернуться в Шереметьево.

"Газпром" заявил о готовности половины "Северного потока - 2" На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли "черные ящики"
Новости Украины МИД УкраиныРоссийская Федерацияавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь