Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Шереметьєво

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Також він побажав якнайшвидшого одужання постраждалим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих на борту літака SSJ-100, що здійснив аварійне приземлення в московському аеропорту "Шереметьєво". Про це він написав у Twitter.

Також він побажав якнайшвидшого одужання постраждалим при пожежі.

"Співчуття сім'ям загиблих і побажання якнайшвидшого одужання пораненим. Людське життя безцінне, в цивілізованому світі це розуміють", - написав він.

Раніше обраний президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво.

Нагадаємо, 5 травня увечері пасажирський літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, загорівся в ході аварійного приземлення. В результаті інциденту загинула 41 людина.

За даними російської сторони, літак під час польоту вдарила блискавка. За інформацією джерел, на літаку, який летів з Москви до Мурманська, в результаті удару блискавки тимчасово перестав працювати радіозв'зв'язок, за що і було прийнято рішення повернутися в Шереметьєво.

За даними МЗС України в авіакатастрофі постраждала українка. Український консул зараз знаходиться в Москві.