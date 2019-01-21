В Брюсселе сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу

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Украина, ЕС и Россия будут обсуждать новый контракт на транзит газа

Сегодня, 21 января, в Брюсселе (Бельгия) пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Встреча пройдет с участием замглавы Еврокомиссии по делам энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, руководителя НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя главы "Газпрома" Александра Медведева.

Напомним, на прошлой неделе глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал главную задачу переговоров с "Газпромом".

"Главной задачей Украины на этих переговорах является сохранение транзита. Второе, это то, что контракт должен быть подписан по европейскому праву, что обеспечит объемы и гарантии выполнения", - отметил он.

Кроме того, Коболев отметил, что без нового контракта "Газпром" с 2020 года может приостановить транзит. Как известно, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года.