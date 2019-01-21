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Климкин сегодня проведет встречи с еврокомиссарами

Новости » Политика    21.01.2019 - 11:31
Климкин сегодня проведет встречи с еврокомиссарами
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин встретится с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом и комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем

В Брюсселе 21 января пройдут двухсторонние встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом и комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Климкин примет участие в трехсторонних консультациях Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа из Российской Федерации газопроводами Украины после 2019 года.

Напомним, сегодня, 21 января, в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Встреча пройдет с участием замглавы Еврокомиссии по делам энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, руководителя НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и  заместителя главы "Газпрома" Александра Медведева.

На прошлой неделе глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал главную задачу переговоров с "Газпромом".

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