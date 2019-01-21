Клімкін очолить українську делегацію на консультаціях Україна-ЄС-РФ

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сьогодні в Брюсселі відбудуться тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін очолить українську делегацію на трьохсторонніх консультаціях Україна-Євросоюз-Росія щодо транзиту газу 21 січня в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Повідомляється, що "21 січня 2019 року у Брюсселі відбудуться тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу походженням з Російської Федерації по газопроводах України після 2019 року. Українську делегацію очолить міністр закордонних справ України Павло Клімкін".

До складу делегації також увійдуть голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, а також експерти МЗС, "Нафтогазу" і "Укртрансгазу"

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройдуть двосторонні зустрічі Павла Клімкіна з комісаром Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнесом Ханом і комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем.

Сьогодні, 21 січня, в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу в країни ЄС по українській території.

Зазначимо, що голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер буде брати участь у тристоронніх газових переговорах з українською стороною і Єврокомісією в Брюсселі.