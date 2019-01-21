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Миллер представит "Газпром" на переговорах в Брюсселе

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 12:33
Миллер представит "Газпром" на переговорах в Брюсселе
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

Глава "Газпрома" примет участия в переговорах с "Нафтогазом" и Еврокомиссией

Глава правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер будет участвовать в трехсторонних газовых переговорах с украинской стороной и Еврокомиссией в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии сообщается, что Миллер подтвердил участие в сегодняшних переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой встречи будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, у "Нафтогаза" пессимистические прогнозы в отношении сегодняшних переговоров. По мнению главного исполнительного директора компании Юрия Витренко, сторонам не удастся достичь соглашений в связи с тем, что российская сторона проигнорировала предыдущие консультации на экспертном уровне.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявлял, что транзит газа через Украину может сохраниться при загрузке газопроводов.

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