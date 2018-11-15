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Климкин в США встретился с Волкером

Новости » Политика    15.11.2018 - 22:20
Климкин в США встретился с Волкером
Фото: Курт Волкер и Павел Климкин (twitter.com/katerynazelenko)

Стороны обсудили противодействие попыткам России легализировать "выборы" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего вищита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко.

По ее словам, визит Климкина в США, собственно и начался именно со встречи с Волкером в четверг, 15 ноября. Стороны обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии со стороны России.

"Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам легитимизировать оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - написала Зеленко в Twitter.

Климкин в США встретился с Волкером

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, комментируя "выборы" на оккупированном Донбассе, заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия поддерживает коррумпированных "лидеров" Донбасса. Также Волкер перечислил главные нарушения минских соглашений со стороны РФ. В целом среди грубых нарушений он назвал четыре пункта.

У Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе"
Новости Украины Российская ФедерацияПавел КлимкинвыборыдавлениеКурт Волкер
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