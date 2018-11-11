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Волкер назвав всі головні порушення мінських угод Росією

Новини » Політика    11.11.2018 - 18:07
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

За словами Волкера, саме РФ порушує мінські угоди, а не Україна

Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що Російська Федерація (РФ) не дотримується виконання мінських домовленостей та перерахував головні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волкера у Twitter.

За словами Волкера, "Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод", так як "в реальності все навпаки".

Спецпредставник нагадав, що 5 вересня 2014 року у Мінську було погоджено Мінський протокол, 19 вересня 2014 року Мінський меморандум, а 12 лютого 2015 року - Комплекс заходів з виконання мінських угод.

"Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на сході України; або "припинення використання зброї"; не здійснила "негайного і всебічного припинення вогню" на сході України", - наголосив спецпредставник США.

Крім того, Волкер перерахував всі порушення мінських угод Російською Федерацією:

  • Росія не припинила "використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій" та не здійснила "виведення всіх важких озброєнь";
  • Росія не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі східної України та "не роззброїла незаконні збройні формування";
  • Росія не змогла "забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" та створити зону безпеки в прикордонних регіонах;
  • Росія не змогла "вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі", або "гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним".

Волкер назвав всі головні порушення мінських угод Росією

Нагадаємо, раніше Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що замість виконання мінських угод, Росія підтримує корумпованих "лідерів" Донбасу.

Меркель заявила про безальтернативність мінських угод
Новини України мінські угодиКурт Волкер
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