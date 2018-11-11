Волкер назвав всі головні порушення мінських угод Росією

За словами Волкера, саме РФ порушує мінські угоди, а не Україна
Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що Російська Федерація (РФ) не дотримується виконання мінських домовленостей та перерахував головні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волкера у Twitter.
За словами Волкера, "Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод", так як "в реальності все навпаки".
Спецпредставник нагадав, що 5 вересня 2014 року у Мінську було погоджено Мінський протокол, 19 вересня 2014 року Мінський меморандум, а 12 лютого 2015 року - Комплекс заходів з виконання мінських угод.
"Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на сході України; або "припинення використання зброї"; не здійснила "негайного і всебічного припинення вогню" на сході України", - наголосив спецпредставник США.
Крім того, Волкер перерахував всі порушення мінських угод Російською Федерацією:
Нагадаємо, раніше Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що замість виконання мінських угод, Росія підтримує корумпованих "лідерів" Донбасу.