Волкер назвав всі головні порушення мінських угод Росією

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

За словами Волкера, саме РФ порушує мінські угоди, а не Україна

Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що Російська Федерація (РФ) не дотримується виконання мінських домовленостей та перерахував головні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волкера у Twitter.

За словами Волкера, "Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод", так як "в реальності все навпаки".

Спецпредставник нагадав, що 5 вересня 2014 року у Мінську було погоджено Мінський протокол, 19 вересня 2014 року Мінський меморандум, а 12 лютого 2015 року - Комплекс заходів з виконання мінських угод.

"Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на сході України; або "припинення використання зброї"; не здійснила "негайного і всебічного припинення вогню" на сході України", - наголосив спецпредставник США.

Крім того, Волкер перерахував всі порушення мінських угод Російською Федерацією:

Росія не припинила "використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій" та не здійснила "виведення всіх важких озброєнь";

Росія не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі східної України та "не роззброїла незаконні збройні формування";

Росія не змогла "забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" та створити зону безпеки в прикордонних регіонах;

Росія не змогла "вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі", або "гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним".

Нагадаємо, раніше Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер заявив, що замість виконання мінських угод, Росія підтримує корумпованих "лідерів" Донбасу.