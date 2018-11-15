Клімкін у США зустрівся із Волкером

Фото: Курт Волкер і Павло Клімкін (twitter.com/katerynazelenko)

Сторони обговорили протидію спробам Росії легалізувати "вибори" на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Сполучених Штатів зустрівся зі спеціальним представником Дежавного департаменту США по Україні Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речницю МЗС Катерину Зеленко.

За її словами, візит Клімкіна до США, власне й почався саме із зустрічі із Волкером у четвер, 15 листопада. Сторони обговорили подальші кроки щодо стримування агресії з боку Росії.

"Узгодили кроки на міжнародних майданчиках задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію. Політичний тиск має бути посилений", - написала Зеленко у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, коментуючи "вибори" на окупованому Донбасі, заявив, що замість виконання мінських угод, Росія підтримує корумпованих "лідерів" Донбасу. Також Волкер перерахував головні порушення мінських угод з боку РФ. Загалом серед грубих порушень він назвав чотири пункти.