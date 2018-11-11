Волкер: замість виконання мінських угод РФ дотує корумпованих "лідерів" Донбасу

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер зазначив, що РФ блокує дипломатичний прогрес

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що замість виконання мінських угод, Росія дотує корумпованих "лідерів" Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера у Twitter.

Волкер зазначив, що так звані "народні республіки" не мають місця в мінських угодах і є нелегітимними інструментами, підтримуваними Росією, і створені Росією для управління силою української території, яку вона контролює.

"Замість виконання мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські "вибори" і блокує дипломатичний прогрес", - написав Волкер.

Волкер також додав, що метою США на сході України є допомога людям. Крім того, США хочуть "допомогти виконати зобов'язання, на які Росія погодилася".

"Ми хочемо допомогти Росії виконати обіцяне нею", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Волкера, якби Росія виконувала мінські угоди і повернула Крим під контроль України, Сполучені Штати були б готові переглянути і скасувати санкції.

Зазначимо, сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків псевдореспублік. Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах", результати яких не будуть визнані світовою спільнотою.