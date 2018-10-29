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Волкер відвідає Україну в листопаді

Новини » Політика    29.10.2018 - 11:50
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Точна дата візиту Волкера в Україну ще не призначена

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер відвідає Україну в листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Волкера "Інтерфакс-Україна".

За словами Волкера, він відвідає Україну в листопаді, але точна дата його візиту ще не призначена.

"Так, вже в наступному місяці. Конкретна дата ще не визначена, але я підшукую час у своєму календарі", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи планує він відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації звинуватили Волкера в "прагненні зруйнувати мінські угоди".

Зазначимо, раніше Волкер повідомляв, що обговорював з помічником президента Росії Владиславом Сурковим питання введення миротворців на Донбас. Крім того, за словами Волкера, на даний момент він і Сурков продовжують обговорювати можливість проведення чергової зустрічі. Разом з тим, дата можливої зустрічі ще не призначена.

Крім того, коментуючи конфлікт, що триває на Донбасі, Волкер зазначав, що Російська Федерація налаштована чекати виборів в Україні, щоб подивитися, що станеться далі.

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