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Глава "Нафтогаза" назвал главную задачу газовых переговоров с "Газпромом"

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 10:37
Глава "Нафтогаза" назвал главную задачу газовых переговоров с "Газпромом"
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Украина попытается спасти транзит

Украина на переговорах с Россией будет пытаться сохранить транзит по своей территории после 2019 года. Об этом на брифинге сказал председатель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев подчеркнул, что не будет раскрывать позицию полностью.

"Главной задачей Украины на этих переговорах является сохранение транзита", - сказал он.

Второе, это то, что контракт должен быть подписан по европейскому праву, что обеспечит объемы и гарантии выполнения. "Если это условие будет выполнено, мы будем иметь гарантии", - сказал он.

"Переговоры пройдут в понедельник (21 января, - ред.) в Брюсселе, где украинская сторона и российская сторона попробуют обсудить условия тех самых отношений – импорта газа, транспортировки газа после окончания этих контрактов", - напомнил Коболев.

Напомним, трехсторонние переговоры Украина - Еврокомиссия - Россия по транзиту газа должны пройти 21 января. Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил готовность российской стороны в них участвовать.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что газовый контракт от 2009 года с Россией стоил Украине безвозвратных потерь 32 млрд долларов. Коболев заявил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу удалось спасти 94,7 млрд долларов.

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