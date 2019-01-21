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Клімкін сьогодні проведе зустрічі з єврокомісарами

Новини » Політика    21.01.2019 - 11:31
Клімкін сьогодні проведе зустрічі з єврокомісарами
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зустрінеться з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства Йоганнесом Ханом і комісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем

У Брюсселі 21 січня пройдуть двосторонні зустрічі міністра іноземних справ України Павла Клімкіна з комісаром Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнесом Ханом і комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що міністр візьме участь у тристоронніх консультаціях Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу з Російської Федерації газопроводами України після 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу в країни ЄС по українській території.

Зустріч пройде за участю заступника голови Єврокомісії у справах енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, керівника НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови "Газпрому" Олександра Медведєва.

Минулого тижня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав головну задачу переговорів з "Газпромом".

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