Клімкін: Росію чекає посилення міжнародних санкцій за "вибори" в ОРДЛО

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін закликав жителів тимчасово окупованих територій не брати участь в "виборах"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росію чекає посилення міжнародних санкцій за організацію 11 листопада так званих "виборів" на окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови МЗС в Facebook.

За його словами, реакцією на проведення РФ так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Донбасу буде посилення міжнародних санкцій

"Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією на такі злочинні дії авторитарного кремлівського режиму та його поплічників на окупованих територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим!", - заявив Клімкін.

Відзначимо, що Клімкін у відеозверненні, опублікованому в соцмережі, заявив, що організація виборів - це "злочин проти тих, хто страждає на окупованій території, злочин проти України, злочин проти міжнародного права, а також злочин, щоб приховати всі інші злочини, вчинені Росією" .

Також глава МЗС закликав жителів тимчасово окупованих територій не брати участь в цих "виборах".

"Не віддавайте свій голос на цих фейковий виборах, не беріть участь в них, не дайте Росії легітимізувати ці вибори ... і окупацію Донбасу", - звернувся він, додавши, що голоси місцевих жителів будуть важливі "на справжніх виборах, коли Росія і її зброя заберуться з Донбасу, коли вибори будуть організовані Україною та міжнародною спільнотою".

Держава-окупант завтра планує здійснити черговий злочин на українській землі - провести так звані вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією на такі злочинні дії авторитарного кремлівського режиму та його посіпак на окупованих територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! Опубліковано Pavlo Klimkin Субота, 10 листопад 2018 р.

Нагадаємо, учасникам організації і проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує довічне позбавлення волі.

За даними української військової розвідки, російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують населення прийти на "вибори" 11 листопада і намагаються вплинути на громадську думку. Зокрема, для забезпечення високої явки на "виборах" під час голосування біля "виборчих дільниць" будуть продавати товари першої необхідності, продукти і дефіцитні медикаменти зі складів з гуманітарною допомогою за зниженими цінами.