Климкин: все россияне в миссии ОБСЕ являются шпионами

Климкин уверен, что все россияне в составе миссии ОБСЕ работают на спецслужбы

Представители Российской Федерации (РФ), которые входят в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) занимаются шпионажем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя расследование немецких журналистов о возможном шпионаже россиян в составе миссии, передает "Радио Свобода".

Во время визита в Берлин (Германия) для участия в трехсторонних переговорах по газу, Климкин заявил в ходе пресс-конференции, что "все россияне в составе миссии ОБСЕ - шпионы".

"Когда я рассказываю европейским друзьям о миссии ОБСЕ, то они спрашивают: а почему иногда патрули миссии задерживают? Я говорю, что давайте пересмотрим статистику: наши ребята задерживают патрули лишь в случае, когда там есть россияне", - сказал Климкин.

Он отметил, что украинские военные неоднократно заявляли, что через 15-20 минут после того, как патруль СММ проедет возле украинских позиций, начинаются обстрелы.

"Мы уверены, что все россияне в составе миссии работают на спецслужбы", - добавил глава украинского МИД.

Климкин подчеркнул, что стремление россиян в составе СММ ОБСЕ - разрушить миссию изнутри.

"Это все мы знаем, и соответственно работаем относительно того, чтобы поддержать миссию. Но что очень хорошо, что это сделали именно журналисты "АРД" (немецкое издание, которое провело расследование относительно шпионажа, - ред.).

Напомним, после того как в распоряжении журналистов телеканала ARD оказались внутренние отчеты и документы СММ ОБСЕ, которые мог "слить" российским спецслужбам один из работников миссии, СММ выразили обеспокоенность возможной утечкой информации.

Добавим, что сегодня, 18 июля 2018 года, Федеральный суд присяжных в Вашингтоне (США) официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы и инфильтрации американских политических организаций. Россиянку взяли под временную стражу.

Мария Бутина была задержана 15 июля 2018 года. Ее обвиняют в попытках налаживать связи в США и попытках проникнуть к организациям, которые имеют влияние на американскую политику.