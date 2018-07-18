Клімкін: всі росіяни у місії ОБСЄ є шпигунами

Клімкін впевнений, що всі росіяни у складі місії ОБСЄ працюють на спецслужби

Представники Російської Федерації (РФ), які входять до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) займаються шпигунством. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи розслідування німецьких журналістів про можливе шпигунство росіян в складі місії, передає "Радіо Свобода".

Під час візиту до Берліна (Німеччина) для участі у тристоронніх переговорах по газу, Клімкін заявив у ході прес-конференції, що "всі росіяни у складі місії ОБСЄ є шпигунами".

"Коли я розповідаю європейським друзям про місію ОБСЄ, то вони запитують: а чому іноді патрулі місії затримують? Я кажу, що давайте переглянемо статистику: наші хлопці затримують патрулів лише у разі, коли там є росіяни", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що українські військові неодноразово заявляли, що через 15-20 хвилин після того, як патруль СММ проїде біля українських позицій, починаються обстріли.

"Ми впевнені, що всі росіяни у складі місії працюють на спецслужби", - додав глава українського МЗС.

Клімкін підкреслив, що прагнення росіян у складі СММ ОБСЄ є зруйнувати місію зсередини.

"Це все ми знаємо, і відповідно працюємо стосовно того, щоб підтримати місію. Але що дуже добре, що це зробили саме журналісти "АРД" (німецьке видання, що провело розслідування щодо шпигунства, - ред.).

Нагадаємо, після того як у розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії, у СММ висловили занепокоєння можливим витоком інформації.

Додамо, що сьогодні, 18 липня 2018 року, Федеральний суд присяжних у Вашингтоні (США) офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви та інфільтрації американських політичних організацій. Росіянку взяли під тимчасову варту.

Марія Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику.