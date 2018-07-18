У СММ ОБСЄ занепокоєні через можливий витік внутрішньої інформації

У розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ

Після того як у розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії, у СММ висловили занепокоєння можливим витоком інформації. Про це йдеться в повідомленні місії, опублікованому ввечері 16 липня на Facebook-сторінці місії ОБСЄ в Україні.

Телепрограма FAKT німецького телеканалу вийшла в ефір у вівторок, 17 липня, ввечері.

"Без належної верифікації СММ ОБСЄ не може коментувати чи вдаватися до припущень із приводу документів невідомого походження", - повідомили у СММ ОБСЄ.

У місії запевнили, що і надалі продовжать свою роботу для сприяння миру, стабільності і безпеки в Україні, а також зниженню рівня напруги.

Як повідомляє Deutsche Welle, за даними розслідування телепрограми FAKT, внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Раніше стислий опис результатів розслідування був опублікований на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

Зокрема, у розпорядженні німецьких журналістів опинилася копія цифрового носія, яка містить внутрішні звіти місії про події на непідконтрольних Києву районах Донбасу. Крім цього, там є дані про комунікацію заступника голови СММ Олександра Хуґа. Також носій містить міні-досьє на членів місії, де описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансовий стан, вподобання щодо жінок тощо.

"Місія занепокоєна, що ймовірне проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканість їхньої особистої інформації та їхню безпеку", - повідомили у СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, у звіті місії за 16 липня повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували вибухи й обстріли у Докучаєвську.