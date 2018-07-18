Російській шпигунці у США висунули офіційні обвинувачення

Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви

Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Москви та інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту. Про це повідомляє Politico.

Так, 2013 року Бутіна приїхала в США. Вона навчалася на політології в Американському університеті у Вашингтоні. Росіянка створила організацію "Право на зброю" і підтримувала відносини з впливовою у республіканських колах Національною стрілецькою асоціацією.

За словами американської прокуратури, її завданням була інфільтрація консервативних організацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими представниками російської влади. За інформацією американських мас-медіа, йдеться про заступника директора російського Центрального банку Алєксандра Торшина, проти якого у квітні були введені санкції Міністерства фінансів США.

Бутіна намагалася зблизитися з оточенням Дональда Трампа і безуспішно намагалася організувати його зустріч з Владіміром Путіном.

У 2015 році росіянка приїхала до Москви, куди з візитом прибув також відомий своїми проросійськими поглядами конгресмен Дейна Рорабейкер. Політик відомий своєю давньою дружбою з Путіним і підтримкою російських позицій у європейських питаннях, зокрема в Україні.

Марію Бутіну не звинувачено у шпигунстві. Натомість їй висунуті звинувачення у конспірації та незаконній діяльності для Російської Федерації.

Адвокат Бутіної переконував у суді, що обвинувачення проти його клієнтки неправдоподібні. Він зазначив, що після того, як 15 агентів ФБР обшукали у квітні її помешкання, Бутіна залишилася в США та добровільно дала свідчення у Конгресі.

Нагадаємо, що у США затримали росіянку Марію Бутіну за підозрою у шпигунстві.