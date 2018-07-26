Украина должна укрепить усилия и давить на Россию, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что мы должны укрепить усилия и давить на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США по Крыму. Об этом он написал у себя в Twitter.

Климкин считает, что Украина должна укрепить усилия и давить на Россию.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", - написал Климкин на своей странице.

Напомним, МИД Украины прокомментировал Крымскую декларацию США. Ведомство приветствует решительные действия США в побуждении РФ уважать международное право, а также право на восстановление территориальной целостности Украины.

Также Великобритания официально поддержала политику США в отношении Крыма. МИД Великобритании отметил, что их политика по этому вопросу полностью сходится с США.