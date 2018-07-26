Британия официально поддержала политику США по Крыму

МИД Великобритании официально объявило полную поддержку политики США по Крыму

Британия поддерживает заявление США о несогласии признания незаконной аннексии Крыма. Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

МИД Британии отметил, что их политика по данному вопросу полностью сходится с США.

"Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в официальном заявлении МИД.

Также дипломатическое ведомство Великобритании отметило, что на территории Крыма происходят систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, а также преследования меньшинств.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что принадлежность Крыма Украине не обсуждается. Президент отметил, что любая незаконная аннексия и оккупация территории завершается "восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех причиненных агрессором убытков".