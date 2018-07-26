Україна повинна зміцнити зусилля і тиснути на Росію, - Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що ми повинні зміцнити зусилля і тиснути на Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував декларацію Держдепу США про Крим. Про це він написав у себе в Twitter.

Клімкін вважає, що Україна повинна зміцнити зусилля й тиснути на Росію

"Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про "Балтійський сценарій", що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!", - написав Клімкін на своїй сторінці.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало Кримську декларацію США. Відомство вітає рішучі дії США у спонуканні РФ поважати міжнародне право, а також право на відновлення територіальної цілісності України.

Також Британія офіційно підтримала політику США щодо Криму. МЗС Британії наголосило, що їхня політика з цього питання повністю сходиться з США.