МИД Украины прокомментировал Крымскую декларацию США

Новости Политика 26.07.2018 - 01:38
Фото: Министерство иностранных дел (mfa.gov.ua)
Фото: Министерство иностранных дел (mfa.gov.ua)

МИД Украины приветствует решительные действия США в побуждении РФ уважать международное право

Министерство иностранных дел (МИД) прокомментировало Крымскую декларацию, которая была обнародована госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

МИД Украины приветствует решительные действия США в побуждении РФ уважать международное право, а также право на восстановление тероториальной целостности Украины.

В Крымской декларации делается акцент на непризнании США неправомерной попытки РФ аннексии Крыма.

"Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности. Так же как и в декларации Велеса 1940 года, Соединенные Штаты Америки последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру Крыма для развертывания ядерного оружия. РФ вдвое увеличила численность военных на территории оккупированного полуострова.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Украина,  Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС