Климкин приветствовал решение Конституционного суда Польши по закону об ИНП

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин назвал это решение справедливым

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал решение Конституционного суда Польши относительно изменения закона об институте национальной памяти РП. Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Второе, что мне очень подняло настроение - это решение Конституционного суда Польши. Мы его очень ждали. Очень много об этом говорили с нашими друзьями и партнерами. Вот решение, которое является решением справедливости. Это решение дает какое-то новое дыхание", - сказал он.

Так, вчера Конституционный суд Польши признал изменения в закон об институте национальной памяти (ИНП) РП, касающиеся положений об "украинских националистах" и "Восточной Малопольще" такими, что противоречат Конституции страны.

Позже президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного суда Польши.

"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и приветствую решение трибунала. Работаем дальше на укрепление партнерства", - отметил Порошенко.

Как известно, в июне 2018 году Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об Институте национальной памяти. В то же время, упоминание о "преступлениях украинских националистов", как и ответственность за их отрицание, осталась.